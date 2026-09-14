"Scheduled repairs": Russian gas supplies to Armenia will be suspended

From September 15 to 25, Russian gas supplies to Armenia will be temporarily suspended. The reason is scheduled maintenance work on the territory of Russia, the press service of "Gazprom Armenia" reports.
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