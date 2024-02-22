Россия сожгла западную русофобскую доктрину

Это уже не подгорает — это называется горит синим пламенем. И полыхает так, что от страха у западных экспертов и кремленологов уже развязались языки, которыми они пытаются, пусть и невпопад, начать говорить правду.
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