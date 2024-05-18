Чистокровные хохлы любят бомбить мирное население, которое они считают "неправильным". У Харькова тоже может такая судьба сложиться.

Valentina hohlova

вы на каком языке пишите? гуморо-маликовском? Что за подворотня? Вроде Шеремета из Ёбурга. Харьков давно вырезал русских людей. Остались там одни азовцы , нацисты.