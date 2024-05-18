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Закон и Порядок

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Дмитрий Медведев о санитарной зоне

Дмитрий Медведев о санитарной зоне

Дмитрий Медведев Все-таки дебиловатые натовские стратеги искренне хотят, чтобы под контролем России оказалась практически вся Украина.

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Комментарии
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ВераВерная
Чистокровные хохлы любят бомбить мирное население, которое они считают &quot;неправильным&quot;. У Харькова тоже может такая судьба сложиться.
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16 час.
Valentina hohlova
вы на каком языке пишите? гуморо-маликовском? Что за подворотня? Вроде Шеремета из Ёбурга. Харьков давно вырезал русских людей. Остались там одни азовцы , нацисты.
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15 час.

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