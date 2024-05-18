Дмитрий Медведев Все-таки дебиловатые натовские стратеги искренне хотят, чтобы под контролем России оказалась практически вся Украина.
Дмитрий Медведев о санитарной зоне
Комментарии
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ВераВерная
Чистокровные хохлы любят бомбить мирное население, которое они считают "неправильным". У Харькова тоже может такая судьба сложиться.
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16 час.
Valentina hohlova
вы на каком языке пишите? гуморо-маликовском? Что за подворотня? Вроде Шеремета из Ёбурга. Харьков давно вырезал русских людей. Остались там одни азовцы , нацисты.
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15 час.
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