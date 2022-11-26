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Гран-при Финляндии. Малинин, Аймо, Кихира, Михара, Губанова, Хендрикс, Гиллес и Пуарье выйдут на лед с показательными номерами

27 ноября на этапе Гран-при по фигурному катанию в Финляндии пройдут показательные выступления. Гран-при по фигурному катанию-2022/23 6-й этап Гран-при Финляндии Эспоо, Финляндия Показательные выступления Начало – 15:00 по московскому времени, прямая трансляция – онлайн-кинотеатр Okko.

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