В Туле открылся именной избирательный участок «Тульский кремль»

В Тульской области работают 78 именных и тематических избирательных участков, в том числе новый — «Тульский кремль», где избиратели получают книгу «Тульский край: эпохи, события, люди» с автографом автора.
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