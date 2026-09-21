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Минобороны приняло решение усилить удары по Киеву

Минобороны приняло решение усилить удары по Киеву ВС РФ усилят удары по Киеву в ответ на попытки бандеровского режима сорвать выборы депутатов Го.

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