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Бывший спортивный директор ЦСКА Яровинский: я бы врезал Клаудиньо

Бывший спортивный директор ЦСКА Яровинский: я бы врезал Клаудиньо

Бывший спортивный директор казанского "Рубина" и московского ЦСКА Олег Яровинский на YouTube-канале "Это футбол, брат!" раскритиковал футболиста петербургского "Зенита" Клаудиньо за нереализованный пенальти в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи".

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