Бывший спортивный директор ЦСКА Яровинский: я бы врезал Клаудиньо

Бывший спортивный директор казанского "Рубина" и московского ЦСКА Олег Яровинский на YouTube-канале "Это футбол, брат!" раскритиковал футболиста петербургского "Зенита" Клаудиньо за нереализованный пенальти в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи".