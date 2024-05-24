Kyodo: Toyota выйдет из числа спонсоров Олимпиад

Автомобилестроительная корпорация Toyota приняла решение выйти из числа спонсоров Олимпийских Игр. Как сообщает Kyodo, японская автомобилестроительная корпорация не будет продлевать действующий контракт с МОК.
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