Мэр Новосибирска заявил о готовности станции метро "Спортивная" к концу июня

Глава муниципалитета объяснил, с чем связаны неоднократные срывы сроков сдачи "Спортивной".Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объявил 14 апреля на пресс-конференции о том, что станцию метро "Спортивная" закончат "в физическом выражении" к концу июня.