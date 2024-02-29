Рост рубля усилился на фоне послания президента

МОСКВА, 29 февраля, ФедералПресс. Выступление президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием подтолкнуло российский рубль вверх, и он укрепился в диапазоне 90,6–91,4 за доллар, передает «ФедералПресс».
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