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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Рост рубля усилился на фоне послания президента

Рост рубля усилился на фоне послания президента

МОСКВА, 29 февраля, ФедералПресс. Выступление президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием подтолкнуло российский рубль вверх, и он укрепился в диапазоне 90,6–91,4 за доллар, передает «ФедералПресс».

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