Страна и люди
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Страна и люди

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Русский уроженец Узбекистана, ветеран СВО не может получить российское гражданство

Русский уроженец Узбекистана, ветеран СВО не может получить российское гражданство

Но вполне может получить тюремный срок в Узбекистане за участие в СВО на стороне российских войск.Русский уроженец Узбекистана, который целый год воевал на самых опасных участках фронта в составе ЧВК «Вагнер», не может получить российское гражданство, а в Узбекистане (куда его могут выдворить в январе) ему грозит большой тюремный срок за то, что он воевал за Россию.

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