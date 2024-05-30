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В Златоусте назначили и.о. главы города

В Златоусте назначили и.о. главы города

Временным мэром Златоуста стал замглавы города по капитальному строительству. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Златоуста, сегодня, 30 мая, депутаты городского собрания единогласно приняли досрочную отставку главы муниципалитета Максима Пекарского.

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