Рогов заявил об «очередной громкой ночи» в Запорожье

Российские дроны наносят удары по военным и инфраструктурным объектам в Запорожье, которые используются для боевых действий, заявил в своем Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
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