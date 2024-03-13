Шольц рассказал о боязни немцев перед сторонниками отправки Украине ракет Taurus

Граждане боятся тех, кто активно выступает за поставки Украине дальнобойных ракет Taurus. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на вопрос о причинах отказа предоставить Киеву этот вид ракет.
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