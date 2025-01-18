Ради Зе-идеи пойдем и в иудеи! ПЦУ зовёт украинцев в иудаизм

Ч Чужестранка Всё идёт по плану! Сначала будут изводить, потом, оставшихся превратят в иудеев, но это будут второй сорт, который не жалко использовать в своих целях, а земли захватят...

y yumashev Из Крыма сделать Израиль не получилось. Теперь всю Украину в Израиль хотят переделать. Цель сделать всю Землю Израилем. Вопрос в проводимой идеологии.