Политнавигатор Раскольничья контора ПЦУ в очередной раз доказала, что является всего лишь политическим инструментом Зе-режима, но никак не Церковью.
Ради Зе-идеи пойдем и в иудеи! ПЦУ зовёт украинцев в иудаизм
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ч
Чужестранка
Всё идёт по плану! Сначала будут изводить, потом, оставшихся превратят в иудеев, но это будут второй сорт, который не жалко использовать в своих целях, а земли захватят...
Ответить
12 час.
y
yumashev
Из Крыма сделать Израиль не получилось. Теперь всю Украину в Израиль хотят переделать. Цель сделать всю Землю Израилем. Вопрос в проводимой идеологии.
Ответить
57 мин.
Леонид Руси
Постепенно выживают аборигенов... Или ты принимаешь иудаизм, или вот из страны... Православие давно уничтожают, никак не могут... Но жиды не отказываются от своей идеи захвата окраины
Ответить
38 мин.
Свежие комментарии