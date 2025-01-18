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Ради Зе-идеи пойдем и в иудеи! ПЦУ зовёт украинцев в иудаизм

Ради Зе-идеи пойдем и в иудеи! ПЦУ зовёт украинцев в иудаизм

Политнавигатор Раскольничья контора ПЦУ в очередной раз доказала, что является всего лишь политическим инструментом Зе-режима, но никак не Церковью.

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Комментарии
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Ч
Чужестранка
Всё идёт по плану! Сначала будут изводить, потом, оставшихся превратят в иудеев, но это будут второй сорт, который не жалко использовать в своих целях, а земли захватят...
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12 час.
y
yumashev
Из Крыма сделать Израиль не получилось. Теперь всю Украину в Израиль хотят переделать. Цель сделать всю Землю Израилем. Вопрос в проводимой идеологии.
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57 мин.
Леонид Руси
Постепенно выживают аборигенов... Или ты принимаешь иудаизм, или вот из страны... Православие давно уничтожают, никак не могут... Но жиды не отказываются от своей идеи захвата окраины
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38 мин.

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