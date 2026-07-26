БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Новая власть в Европе плюнет на Украину и забудет» — такое реально?

«Новая власть в Европе плюнет на Украину и забудет» — такое реально?

Для того, чтобы перестать поддерживать Киев, европейцы должны понять, что все их беды — как раз от этой поддержки Дмитрий Родионов Фото: Presidential Office of Ukraine / Global Look Press Материал комментируют: Всеволод Шимов Геворг Мирзаян Дмитрий Ежов Активная поддержка Украины со стороны Европы может прекратиться уже в ближайшее время из-за предстоящих выборов в ряде стран ЕС, пишет немецкая газета Die Welt.

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Комментарии
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ВС
Владимир Соловьев
Новая власть в Европе плюнет на Украину, потому, что видит противороссийский  потенциал в других бывших советских республиках, способных заменить Украину в своём противостоянии с Россией.
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