Для того, чтобы перестать поддерживать Киев, европейцы должны понять, что все их беды — как раз от этой поддержки Дмитрий Родионов Фото: Presidential Office of Ukraine / Global Look Press Материал комментируют: Всеволод Шимов Геворг Мирзаян Дмитрий Ежов Активная поддержка Украины со стороны Европы может прекратиться уже в ближайшее время из-за предстоящих выборов в ряде стран ЕС, пишет немецкая газета Die Welt.
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