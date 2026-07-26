Для того, чтобы перестать поддерживать Киев, европейцы должны понять, что все их беды — как раз от этой поддержки Дмитрий Родионов Фото: Presidential Office of Ukraine / Global Look Press Материал комментируют: Всеволод Шимов Геворг Мирзаян Дмитрий Ежов Активная поддержка Украины со стороны Европы может прекратиться уже в ближайшее время из-за предстоящих выборов в ряде стран ЕС, пишет немецкая газета Die Welt.