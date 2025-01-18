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  • Eduard
    Эта двуличная Змея Паршивян пытается и тех и тех доить!Заигрался с Запад...
  • Eduard
    Турции 25 лет обещают ЕС,могут и сто лет,главное обещать,это некая зависимость Турции от Европы.Армении тоже обещать ...Заигрался с Запад...
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Авария танкеров "Волгонефть": 1,5 тыс. тонн мазута под угрозой утечки

Авария танкеров "Волгонефть": 1,5 тыс. тонн мазута под угрозой утечки

В Керченском проливе после шторма начались работы по подогреву мазута на танкере "Волгонефть-239". Для откачки 1,5 тыс.

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