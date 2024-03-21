🏥 Современное оборудование и новые больницы: Что изменилось в здравоохранении Крыма за последние 10 лет ⚡️ После воссоединения Крыма с Россией в республике построили 300 ФАПов и амбулаторий.
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🏥 Современное оборудование и новые больницы: Что изменилось в здравоохранении Крыма за последние 10 лет ⚡️ После воссоединения Крыма с Россией в республике построили 300 ФАПов и амбулаторий.