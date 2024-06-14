На грядущем заседании СБ ООН РФ прояснит риски применения оружия по территории страны

В пятницу, 14 июня, состоится заседание Совета Безопасности (СБ) ООН, в ходе которого Россия объяснит геополитические риски использования Украиной западной военной техники и боеприпасов с целью нанесения ударов по территории РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии