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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Монтес приступил к тренировкам с «Локомотивом» после травмы на ЧМ

Защитник « Локомотива » Сесар Монтес вернулся к тренировкам после травмы. Игрок сборной Мексики получил повреждение в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Англии (2:3).

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