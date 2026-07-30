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Олег Романцев: «Россия не затерялась бы на ЧМ-2026. Вспомните вал критики на сборную Черчесова с требованием отставки и какой позор предрекали. Но команда вышла в четвертьфинал»

Олег Романцев считает, что сборная России не провалилась бы на ЧМ-2026. – Говоря о том, как выглядела бы на этом чемпионате российская сборная, один из ваших воспитанников, Александр Мостовой, сказал, что из группы она бы вышла.

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