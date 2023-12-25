Ваши гости будут поражены. Невероятная ресторанная закуска для праздничного стола

Закуска на праздничный стол обязательно должна быть не только вкусной, но и очень яркой. Этот оригинальный рецепт без труда украсит праздник, несмотря на оригинальный внешний вид, готовится она очень просто и быстро, из самых простых и обычных продуктов.
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