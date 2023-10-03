Эксперт Девяткин назвал два способа защиты смартфона от схемы мошенников с СМС

Замдиректора Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Генрих Девяткин в беседе со «Звездой» объяснил, как мошенники лишают своих жертв крупных сумм благодаря всего одному сообщению и ссылки.
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