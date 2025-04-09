Ростех поставил в войска партию БМП-3

Фото: Пресс-служба Госкорпорации Ростех Холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех поставил государственному заказчику новую партию техники специального назначения — боевые машины пехоты БМП-3 с комплектами дополнительной защиты.
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