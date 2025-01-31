Сенсационный чат-бот DeepSeek, обогнавший ChatGPT, попал в прицел южнокорейских регуляторов. Их тоже интересует вопрос об использовании личной информации

Южнокорейский орган по надзору за конфиденциальностью информации планирует задать DeepSeek вопросы о том, как управляется личная информация пользователей, о чем сообщил в пятницу, 31 января, представитель агентства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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