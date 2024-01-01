ВС РФ разбомбили аэродромы с самолетами-носителями ракет «Storm Shadow»

В канун Нового года российская армия нанесла удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по инфраструктуре аэродромов, на которых базировались самолеты-носители крылатых ракет «Storm Shadow».
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