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Адриатическая лига. «Цедевита-Олимпия» против «Црвены Звезды», «Партизан» встретится с КРКА

Во встречах словенских и сербских участников турнира «Цедевита-Олимпия» примет «Црвену Звезду», «Партизан» дома встретится с КРКА.

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