Владимир Колокольцев принял решение наградить полицейских из Хакасии, которые спасли провалившегося под лед мужчину

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял решение наградить сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Хакасия капитана полиции Дмитрия Лозового и старшего лейтенанта полиции Алексея Буханникова, отличившихся при спасении утопающего.
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