Смоленск станет участником патриотического автопробега

В преддверии 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне патриотическая акция объединит 11 городов-героев России и Беларуси, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Севастополь, Керчь, Новороссийск, Волгоград, Тула, Брест и Минск.
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