В Перми ветеранов боевых действий приглашают бесплатно посмотреть фильм про СВО

Документальный фильм «У края бездны» вышел в кинопрокат 6 февраля. В Пермском крае ветераны боевых действий могут посмотреть ее бесплатно, сообщает ветеранская организация «Сила в братстве — 59» в своем telegram-канале.
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