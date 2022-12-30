Уткульбаева, вероятно, утвердят тренером «Рубина». Яровинский покинет клуб

«Рубин», вероятно, утвердит Юрия Уткульбаева главным тренером. Данный вопрос уже согласован на всех уровнях, 53-летний специалист готовит программу подготовки казанцев на зимних сборах, сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым».
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