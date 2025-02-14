ВСУ повредили не менее девяти храмов в Курской области

Не менее девяти храмов, в том числе строения Горнальского монастыря под Суджей, пострадали в результате агрессии ВСУ в Курской области, 14 февраля сообщил глава региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
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