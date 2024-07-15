На побережьях Одессы и Черноморска вдруг стали устанавливать вот эти сооружения.
В Одессе начали ставить противодесантные укрепления. К чему бы это?
Комментарии
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Natalija Osminina
Для нашей победы... нужно выдавить всех украинцев на Запад, чтобы территория Украины стала безлюдной (а оставшиеся украинццы, не уставшие от крови, добили бы друг друга в махновщине) . Территория не опасна, опасны - люди с менталитетом украинства. И тогда надо освободить Украину от выхода к Черному морю. А потом и контролировать Балтийское море.
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