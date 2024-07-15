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В Одессе начали ставить противодесантные укрепления. К чему бы это?

В Одессе начали ставить противодесантные укрепления. К чему бы это?

На побережьях Одессы и Черноморска вдруг стали устанавливать вот эти сооружения.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Для нашей победы... нужно выдавить всех украинцев на Запад, чтобы территория Украины стала безлюдной (а оставшиеся украинццы, не уставшие от крови, добили бы друг  друга в махновщине) . Территория не опасна, опасны -  люди с менталитетом украинства.  И тогда надо освободить Украину от выхода к  Черному морю. А потом и  контролировать Балтийское море.
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