В Одессе начали ставить противодесантные укрепления. К чему бы это?

Natalija Osminina

Для нашей победы... нужно выдавить всех украинцев на Запад, чтобы территория Украины стала безлюдной (а оставшиеся украинццы, не уставшие от крови, добили бы друг друга в махновщине) . Территория не опасна, опасны - люди с менталитетом украинства. И тогда надо освободить Украину от выхода к Черному морю. А потом и контролировать Балтийское море.