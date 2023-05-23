Военное обозрение

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Глава правительства РФ: Инфляция в России в мае намного ниже, чем в странах ЕС и США

Глава правительства РФ: Инфляция в России в мае намного ниже, чем в странах ЕС и США

Российская экономика, бизнес продемонстрировали высокую устойчивость к западным санкциям, количество которых стало запредельным с начала специальной военной операции на Украине.

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