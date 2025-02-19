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Петербургский дневник

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Из хорошего снайпера – в отличные командиры: история участника СВО с позывным «Долина»

Из хорошего снайпера – в отличные командиры: история участника СВО с позывным «Долина»

Четкие команды и правильная оценка ситуации не позволили группе пехоты ВСУ осуществить прорыв. После этого боя боец был выдвинут на командирскую должность Что является главным плюсом в профессии военного журналиста? Для меня это в первую очередь то, что при многочисленных перемещениях по фронту появляется возможность встречаться и беседовать со множеством интересных людей.

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