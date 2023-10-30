В Орловской области плохо прививают от гриппа призывников и студентов

В Орловской области низкий уровень вакцинации среди призывников, студентов, а также детей до 6 лет. Об этом заявил руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Александр Румянцев на заседании правительства области 30 октября.
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