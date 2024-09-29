Еще один скейт-парк появился в Иркутске

В Иркутске создали новый скейт-парк на территории сквера «Россия» в микрорайоне Ново-Ленино. Раньше здесь уже был такой объект, но он устарел, и на его месте установили новое современное оборудование для скейтеров.
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