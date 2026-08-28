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Громкий развод, переезд в США и новая жизнь: как изменилась Светлана Малькова

Громкий развод, переезд в США и новая жизнь: как изменилась Светлана Малькова

Еще пару лет назад имя Светланы Мальковой звучало исключительно в контексте скандального развода под прицелом ТВ-камер.

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