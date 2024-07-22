Злоумышленники атаковали Смоленскую епархию РПЦ

Свящённослужители предупредили смолян о сообщениях от сомнительных аккаунтов в мессенджерах Случаи рассылки сообщений с фейковых номеров священнослужителей православной епархии участились в Смоленской области.
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