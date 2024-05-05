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Месси и Суарес – уже в топ-5 лучших бомбардиров в истории «Интер Майами». Лео осталось 6 голов до рекорда Игуаина

Лучшим бомбардиром в истории клуба из Флориды сейчас является Гонсало Игуаин, который забил 29 голов в 70 матчах за клуб.

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