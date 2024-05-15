"Оно того не стоит, мама": Видео, которое проймёт любого

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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"Мама, я так тебя люблю" Уф-ф. нет слов. Впервые не пожелал "земли" солдату с той стороны   Приветствую вас, Товарищи! Эта статья - не совсем обычная.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Его с пистолктом у виска ни кто не заставляет стрелять по русским. Иди и сдавайся в плен только и всего. Мама будет довольна.
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3 час.
Н
Ната
Жаль мальчишку! Но и на ролике для мамы пытается, почему-то, изо всех сил переводить свои мысли на мову! Явно русскоязычный!
Ответить
20 мин.

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