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Калужские новости

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Участники СВО и семьи смогут бесплатно посещать мероприятия в Калуге

Участники СВО и семьи смогут бесплатно посещать мероприятия в Калуге

Льгота распространяется на участников СВО, отражавших вооруженное вторжение, бойцов ДНР и ЛНР с 2014 года, а также их семьи.

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