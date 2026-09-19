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Царьград

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Прощание с олимпийским чемпионом Чепиковым пройдёт 21 сентября

Прощание с олимпийским чемпионом Чепиковым пройдёт 21 сентября

Церемония прощания с Сергеем Чепиковым состоится в Москве. Траурное мероприятие пройдёт 21 сентября на Троекуровском кладбище, о чём проинформировали в пресс-службе Союза биатлонистов России.

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