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Босер сделал дубль в матче с «Анахаймом» и возглавил гонку снайперов НХЛ с 17 шайбами. У Кучерова и Райнхарта – по 15

Босер сделал дубль в матче с «Анахаймом» и возглавил гонку снайперов НХЛ с 17 шайбами. У Кучерова и Райнхарта – по 15

Форвард «Ванкувера» дважды отличился в матче регулярного чемпионата с «Анахаймом» (3:1).  В активе 26-летнего американца стало 17 шайб в 23 играх сезона при 26 очках.

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