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Марс раскрыл тайны: три потопа, которые переписали историю Красной планеты

Марс раскрыл тайны: три потопа, которые переписали историю Красной планеты

Марс, как всегда, не дает ученым покоя. Марсоход НАСА Perseverance сделал очередное открытие, которое перевернуло все представления о древней истории Красной планеты.

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