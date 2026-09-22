Марс раскрыл тайны: три потопа, которые переписали историю Красной планеты

Марс, как всегда, не дает ученым покоя. Марсоход НАСА Perseverance сделал очередное открытие, которое перевернуло все представления о древней истории Красной планеты.
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