Трамп напомнил о решающей роли США в исходе Второй мировой

ВАШИНГТОН, 25 мая, ФедералПресс. Американский президент Дональд Трамп в очередной раз акцентировал внимание на том, что именно Соединенные Штаты якобы внесли самый значительный вклад в победу во Второй мировой войне.
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