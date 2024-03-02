⚜️Ханский дворец в Бахчисарае отреставрировали на 72% Специалисты смогли практически полностью сохранить исторический материал, сообщил председатель Совмина Республики Крым Юрий Гоцанюк.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
⚜️Ханский дворец в Бахчисарае отреставрировали на 72% Специалисты смогли практически полностью сохранить исторический материал, сообщил председатель Совмина Республики Крым Юрий Гоцанюк.