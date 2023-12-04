Доля отечественных кнопочных телефонов выросла до 58%. Но в целом их продажи упали

По итогам одиннадцати месяцев уходящего года продажи кнопочных телефонов в России заметно снизились — на 11% в штуках и на 17% в деньгахКак сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные МТС, с января по ноябрь 2023 года продажи кнопочных телефонов упали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — в этом году было продано 4,7 миллиона устройств на 7,4 миллиарда рублей.