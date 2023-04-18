Ван Аш о матче с Джоковичем: «Не знаю, величайший он или нет, но он монстр»

«Играть с ним – большая честь. Он легенда тенниса. Не знаю, величайший он или нет, но он монстр. Не то чтобы он мой любимый игрок, но я его очень уважаю за все достижения и все, что он делает для тенниса Я знаю, что могу бороться.
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