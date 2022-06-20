Факты о мужчинах

Девочки не ругайтесь плз, это образовательная тема.Нам бывает трудно найти общий язык поэтому излагаю как есть:1) Нам не нужна самая лучшая женщина, нам нужна та с которой хорошо2) Мы реально комплексуем изза размера пениса, не увлекайтесь со стебом это вас коснется рано или поздно3) Мы видим разницу между красивой и красиво накрашеной девушкой4) Нам все равно какие вы издаете звуки при сексе5) Нам все равно как вы одеваетесь, если вам реклама навязала моду то видите ее только вы6) Если вы нравитесь мужчине он стесняется , если он не стесняется это не значит что он альфа самец, это значит что эмоций вы у него не вызываете7) Нам физически необходимо чувствовать себя мужчиной что бы проявлять мужские качества, мало кто из женщин понимают это8) У нас появляется желание заботиться и оберегать того кто зависит от нас, а не полноценного человека, уж выберите одно из двух9) Мы дарим любовь тем кто ее принимает10) Нам не важно какой у вас размер груди11) Нам важно видеть сексуальность в девушке, это механизм отбора, а вы нас за это презираете думая что нам только это и надо Рома Отыет девушки 1) Нужна та с которой хорошо.